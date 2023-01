HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Varta nach Eckdaten für das dritte Quartal von 53,00 auf 48,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die schwache Profitabilität dürfte auf der Liquidität des Batterieherstellers lasten, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher und wegen des künftig weniger profitablen Produktmix habe er seine Gewinnerwartungen gesenkt. Es bleibe aber beim Kaufvotum, da der Zeitplan für die V4Drive-Lithium-Ionen-Rundzellen für Elektroautos machbar erscheine. Gleichwohl brauche eine Kurserholung aber wohl Zeit, da zunächst die Finanzierung den Hochlaufendes von V4Drive besser erkennbar werden müsse./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.