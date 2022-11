HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta nach endgültigen Zahlen und neuen Konzernprognosen von 45 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele für das bereinigte Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda) lägen deutlich unter den Markterwartungen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht. Mittelfristig aber gebe es für die Aktie Potenzial durch die V4Drive-Zellen und damit voraussichtlich anstehende Ankündigungen von Kunden./tav/ajx



