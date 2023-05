HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta nach einer Prognosesenkung von 29 auf 25 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Batteriehersteller habe erneut eine Gewinnwarnung ausgegeben - und das nur drei Tage nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2022, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt sei etwas ärgerlich, da Varta bereits bei der Präsentation der vorläufigen Geschäftszahlen eine Abschreibung auf das Sachanlagevermögen in der Sparte mit Lithium-Ionen-Knopfzellen bekannt gegeben habe. Positiv sei, dass die revidierte Prognose die Arbeit des künftigen Finanzchefs stützen werde./la/edh



