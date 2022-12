NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Varta von 50 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das kommende Jahr dürfte für den Batteriehersteller erneut eine Herausforderung werden, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So stünden die verfügbaren Mittel der Haushalte für privaten Konsum weiter unter Druck. Das dürfte auch das für Varta wichtige Kopfhörer-Segment belasten./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 22:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



