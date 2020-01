HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Varta von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 50 auf 54 Euro angehoben. Der Batteriehersteller habe in der Vergangenheit Vorteile als Erstanbieter nutzen und sehr hohe Margen erzielen können, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts aufkommender Wettbewerber aber dürften sich diese wohl als nicht nachhaltig erweisen. Insofern erscheine die immer noch sehr hohe Bewertung der Aktien nicht gerechtfertigt./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 08:08 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 08:14 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.