HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Varta nach vorläufigen Zahlen von 18,50 auf 18,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Verluste des Batterienherstellers seien auf Geschäftsjahresbasis höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das Nettoergebnis sei deutlich hinter seinen Erwartungen geblieben./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



