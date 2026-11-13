VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die jüngsten, erneut ordentlichen Quartalszahlen hätten seine Einschätzung bestärkt, dass sich die Gewinndynamik des Biokraftstoffherstellers deutlich verbessert habe, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,44 €
|
Abst. Kursziel*:
37,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,22%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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