VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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13.11.2026 16:37:59

VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die jüngsten, erneut ordentlichen Quartalszahlen hätten seine Einschätzung bestärkt, dass sich die Gewinndynamik des Biokraftstoffherstellers deutlich verbessert habe, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,44 € 		Abst. Kursziel*:
37,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77,22%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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