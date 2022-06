HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Vorschriften zu Biosprit stünden erneut unter Druck, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reagierte damit auf einen Bericht, wonach mehrere Länder innerhalb der G7-Gruppe am Gipfel auf einen Verzicht hinarbeiten wollen, um auf Lebensmittelknappheit und hohe Preise zu reagieren. Ein kompletter Verzicht ist aus Sicht von Wunderlich eine gänzlich neue Entwicklung. Bislang seien nur schrittweise sinkende Biokraftstoff-Quoten in Deutschland bis 2030 im Gespräch gewesen. Bisher sei allerdings unklar, ob der geplante Vorstoß nur Lebensmittel-nutzende Kraftstoffe oder alle Biokraftstoffe betreffe, so Wunderlich./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 08:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2022 / 08:24 / MESZ



