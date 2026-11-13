Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 263 auf 261 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen im dritten Quartal verfehlt, schrieb Ajay Patel am Donnerstagmittag. Insgesamt sei die Erholungsstory des Herstellers von Windkraftanlagen aber intakt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
261,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,11 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
198,25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
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