FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen zum Schlussviertel 2019 von 700 auf 740 dänische Kronen angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Analyst Vivek Midha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob vor allem das erneut starke Wachstum des dänischen Unternehmens hervor. Die Mittelfrist-Story der Aktie sei nach wie vor intakt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 05:12 / GMT



