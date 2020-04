NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 775 dänische Kronen belassen. Analyst Ajay Patel wertete in einer ersten Einschätzung am Dienstag den Auftragseingang als positiv. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe diese Kennziffer gesteigert. Die Aussetzung der Prognose für 2020 decke sich mit den Erwartungen, denn eine ganze Reihe von Versorgern habe sich von den Zielen für das Geschäftsjahr verabschiedet./bek/la



