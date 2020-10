FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vestas vor Zahlen zum dritten Quartal von 950 auf 1150 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Belastungen aus der Covid-19-Pandemie dürfte der Windkraftanlagen-Hersteller ein Umsatzwachstum von 24 Prozent und eine Marge von fast 9 Prozent erwirtschaftet haben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete er mit der gestiegenen Branchenbewertung und seinen angehobenen Ergebnisprognosen ab dem Jahr 2021./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 15:31 / GMT



