NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 243 dänischen Kronen belassen. Der Windanlagenbauer habe mit den Kennziffern für das zweite Quartal enttäuscht, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Auftragseingang sei schwächer als erwartet ausgefallen. Positiv sei dagegen die starke Preisentwicklung./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



