NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 173 auf 254 dänische Kronen angehoben. Die regulatorische Unterstützung sei nach wie vor beispiellos und verschaffe den Windturbinen-Herstellern die nötige Visibilität bis in die frühen 2030er Jahre, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Margendruck lasse nach, denn der Kostendruck dürfte nun durch deutlich höhere Anlagenpreise gedeckt werden. Er geht davon aus, dass sich das Wachstum beschleunigt und die Margen bis 2025 wieder über 10 Prozent liegen werden./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 13:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.