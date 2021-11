FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vestas nach einer gesenkten Margenprognose von 260 auf 200 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Windanlagenbauer dürfte das Jahr 2022 hindurch von Lieferkettenproblemen belastet sein, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe seine Gewinnschätzungen pro Aktie im Zeitraum bis 2023 im Schnitt um ein Viertel gekürzt./men/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 07:46 / GMT



