FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vestas von 182 auf 168 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktführer bei Windenergieanlagen habe sich in einem schwierigen Marktumfeld wacker geschlagen, schrieb Analyst William Mackie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Geschäft mit Onshore-Anlagen sei auf gutem Weg für eine Erholung der Gewinne und der Service-Bereich entwickle sich gut. Die Aktie sei aber überdurchschnittlich hoch bewertet./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



