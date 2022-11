HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 205 auf 200 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Henry Tarr überarbeitet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Annahmen, nachdem der Windkraftanlagenhersteller im vergangenen Quartal auf Umsatzebene schlechter abgeschnitten und seine Prognose gesenkt habe. Er rechnet jedoch mit steigenden Margen aufgrund höherer Durchschnittspreise und womöglich sinkenden Kosten für Rohstoffe und Logistik. Die anziehende Profitabilität dürfte dabei der wichtigste Kurstreiber im kommenden Jahr werden./tav/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.