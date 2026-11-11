Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe mit diesen die Wende in puncto Profitabilität bestätigt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer Studie am Mittwoch. Die Auslieferungen von Offshore-Turbinen hätten sich nahezu verdoppelt./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
25,40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
191,05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
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KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
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Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
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