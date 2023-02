NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vestas nach Jahreszahlen von 245 auf 260 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Windkraft-Anlagenhersteller sei auf dem Erholungsweg, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vestas zeichne sich seit 2021 durch eine starke Preisdisziplin aus, die auch anhalten dürfte. Sie änderte ihre Schätzungen vor allem wegen des Ausblicks auf 2023./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 19:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.