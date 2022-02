ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vestas von 140 auf 150 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Mark Freshney begründete das höhere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Verschiebung der Bewertungsbasis um ein Jahr. Gleichzeitig reduzierte er die Schätzung für den Umsatz des Herstellers von Windkraftanlagen in diesem Jahr um zwölf Prozent. Er senkte auch die Prognose für die operative Marge (Ebit-Marge)./bek/ajx



