NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 485 auf 445 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Erwartungen an die Windkraftanlagen-Hersteller seien zu hoch, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ungeachtet des auf lange Sicht erwartbaren Wachstums spiegelten sowohl die Konsensschätzungen als auch die Aktienbewertungen die kurz- und mittelfristigen Risiken nicht angemessen wider. Gupta senkte seine Gewinnschätzungen für Vestas sowie dessen Konkurrenten Siemens Gamesa./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 14:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 16:35 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.