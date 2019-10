NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach diversen vermeldeten Neuaufträgen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 445 dänische Kronen belassen. Nahezu die Hälfte der großen Neuaufträge im dritten Quartal komme aus den USA, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Marktführerschaft des Herstellers von Windkraftanlagen auf diesem wichtigen Markt. Allerdings dürften einige Aufträge früher als sonst üblich gekommen sein, sodass er folgerichtig im Schlussquartal mit einem Rückgang bei großen Neuaufträgen rechne./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 06:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / 06:14 / BST



