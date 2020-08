NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen von 530 auf 570 Dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftsführung des Windkraftanlagen-Bauers sei angesichts des herausfordernden Umfeldes gut gewesen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe aber bei seinem Anlagevotum, betonte er und bezeichnete zum einen die Offshore-Strategie von Vestas als unklar. Zum anderen sieht er Druck auf den Bereich Onshore und entsprechend auf die Preisgestaltung in diesem Segment./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 15:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 16:15 / BST



