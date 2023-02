NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 149 auf 156 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach fünf Gewinnwarnungen in den vergangenen sechs Quartalen stimme er mit dem Konsens überein, dass das Schlimmste hinter der Windkraftbranche liegt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er weiche aber ab von der Auffassung, wie schnell die Nachfrage und die Margen sich erholen. Es sei zu früh, um schon von einer Wende zu sprechen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2023 / 00:15 / GMT



