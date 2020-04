ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Neunmonatsergebnissen des Flughafens Gatwick, an dem Vinci die Mehrheit hält, auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der von Gatwick erwartete Rückgang des Flugverkehrs in diesem Jahr liege bei 38 Prozent, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. In den folgenden zwei Jahren sollte die Zahl der Passagiere aber wieder zunehmen und nahe an das Niveau von 2019 heranreichen./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



