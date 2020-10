ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Flugverkehrszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe an den von ihm betriebenen Airports im dritten Quartal einen Einbruch der Fluggastzahlen von 79 Prozent hinnehmen müssen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies habe jedoch im Rahmen seiner Prognose gelegen. Seine Schätzung für das Schlussquartal von minus 53 Prozent dürfte angesichts weltweit wieder steigender Covid-19-Neuinfektionen allerdings zu optimistisch sein./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 07:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.