NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit Blick auf die kommende Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Infrastruktursektor dürfte über eine starke Auftragsvergabe und eine anhaltenden Erholung des Verkehrsaufkommens von der Pandemie berichten, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage werde zudem weiterhin durch die angespannten Arbeitsmärkte gestützt./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 19:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 19:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.