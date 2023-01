NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum Flugverkehr im Schlussquartal 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das Passagieraufkommen auf den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen habe wieder 83 Prozent des Niveaus von vor der Corona-Pandemie erreicht, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sollte von Investoren positiv aufgenommen werden./bek/men



