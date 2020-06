NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Vinci nach der jährlichen Utilities-and-Infrastructure-Roadshow auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Während des Lockdowns sei der Autoverkehr um rund 80 Prozent zurückgegangen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf den Autobahnbetreiber Vinci. Nun erhole sich dieser Geschäftsbereich im Einklang mit dem der Wettbewerber. Der Bereich Schwerlastfahrzeuge indes habe sich bislang als widerstandsfähiger erwiesen. Die Sommerferien würden nun zum wichtigen Indikator./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2020 / 17:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.