NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vinci angesichts einer Offerte für die Industriesparte des Baukonzerns ACS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Es sei zwar nicht überraschend, dass der Infrastrukturkonzern in dieser Sparte zukaufen wolle, die Größe des Vorhabens sei jedoch nicht zu erwarten gewesen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit werde ein Vorstoß in die Erneuerbaren Energien eingeleitet./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / 04:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2020 / 04:23 / ET



