NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane bleibt nach der Umsatzsteigerung des Bau- und Infrastrukturkonzerns sehr optimistisch für die Aktie. Sie dürfte auf Fünfjahressicht Anlegern eine prozentual zweistellige Rendite pro Jahr bescheren, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 13:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 13:31 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.