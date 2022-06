NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vinci angesichts einer Neubewertung europäischer Mautstraßen-Betreiber von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vinci sei ihr "Top Pick" in der Branche, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Infrastrukturkonzern sei diversifiziert und dennoch widerstandsfähig, was entscheidend sei für ihre Präferenz./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 20:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 00:42 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.