NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 106 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr bevorzuge sie weiterhin Aktien von Mautstraßenbetreibern vor Flughafenbetreibern, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Bau- und Infrastrukturunternehmen. Den Sektor stützten weiterhin die

tiefen Zinsen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 21:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.