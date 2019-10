NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Zahlen von Vinci Airports hätten leicht über seinen Erwartungen gelegen und seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Ian Mitchell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem Japan sei stark gewesen und habe vom G20-Gipfel in Osaka und der Rugby-Weltmeisterschaft profitiert./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 08:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 08:09 / BST



