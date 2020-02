NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern habe sowohl in der Bausparte als auch im Geschäft mit Mautstraßen und Flughäfen solide Zahlen vorgelegt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Auch der freie Barmittelfluss sei besser als erwartet ausgefallen./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 07:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 07:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.