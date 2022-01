NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Abschluss einer Übernahme auf "Overweight" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Nachdem der Infrastrukturkonzern bereits im April 2021 den Kauf des Energiegeschäfts von ACS (Cobra Industrial Services) für 4,9 Milliarden Euro angekündigt habe, sei nun der Vollzug erfolgt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe die Transaktion bereits in ihrem Bewertungsmodell integriert, sehe aber weiteres Aufwärtspotenzial unter anderem durch potenzielle Synergien./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2022 / 23:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.