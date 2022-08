LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci nach Quartalszahlen von 112 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Flughafengeschäft des Bau- und Dienstleistungskonzerns habe die Erwartungen übertroffen, was die Konsensschätzungen noch nicht widerspiegelten, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu kämen etliche weitere potenzielle Kurstreiber für die Aktie wie etwa die Expansion in das Geschäft mit erneuerbare Energien. Das Papier sei sein "Top Pick" in der Branche/gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 04:10 / GMT



