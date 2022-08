NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach den Juli-Verkehrszahlen für die von dem Bau- und Dienstleistungsunternehmen betriebenen Mautstraßen und Flughäfen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Verkehr auf den Mautstraßen sei gegenüber dem Vor-Corona-Niveau von 2019 um 6,1 Prozent gestiegen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verkehrsaufkommen an den Flughäfen habe zwar immer noch 22 Prozent unter dem Niveau von vor drei Jahren gelegen, sich aber weiter erholt./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 18:03 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.