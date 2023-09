NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Konzessions- und Baukonzern beurteile die Trends im Bau- und Dienstleistungsgeschäft nach wie vor positiv, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Investor-Relations-Chef. Der Auftragsbestand sei auf Rekordhöhe und aufgrund der Energiewende und der digitalen Revolution seien die strukturellen Trends stark. Zu möglichen Steuern auf französischen Mautstraßen habe es indes nur begrenzt neue Details gegeben./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 17:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 00:15 / BST



