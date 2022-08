NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vitesco nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Himanshu Agarwal lobte daraufhin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion starke Barmittel des Antriebsspezialisten. Vier Fünftel aller Aufträge im zweiten Quartal seien auf elektrifizierte Produkte entfallen. Der Ausblick impliziere höhere Margen im zweiten Halbjahr./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 01:49 / ET





