HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vitesco von 54 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die freien Barmittel von Vitesco dürften sich im neuen Jahr abschwächen, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Autozulieferern. Änderungen im Portfolio drohten das Wachstum zu bremsen. Grundsätzlich spreche die starke Positionierung in puncto Elektrifizierung für das Unternehmen, hier stünden die Zeichen auf Beschleunigung./bek/ajx



