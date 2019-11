FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Dass Tencent ein Konsortium für die Übernahme eines Anteils an der Universal Music Group (UMG) von Vivendi aufbaut, belegt laut Analyst Laurie Davison die Unterbewertung der Vivendi-Gruppe. Auch Sorgen, der Deal könne an US-Bestimmungen oder am US-chinesischen Handelsstreit scheitern, teilte der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nicht./bek/ag



