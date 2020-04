LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vivendi von 29 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In einem gestressten Marktumfeld verfüge der Medienkonzern über sechs Milliarden Euro Cash, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die defensive Ausrichtung des Geschäftsmodells mache die Aktie in der Corona-Krise hochattraktiv. Das niedrigere Kursziel basiere auf einer Neubewertung der einzelnen Aktivitäten des Konglomerats./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



