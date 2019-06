ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vivendi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27,20 Euro belassen. Im Rahmen der Ende Juli anstehenden Präsentation der Halbjahreszahlen dürfte der französische Medienkonzern auch Details zum geplanten Verkauf seiner Musiksparte UMG bekanntgeben, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. UMG sollte sich in zweiten Quartal solide, aber etwas verhaltener als noch im ersten Jahresviertel entwickelt haben./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 03:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



