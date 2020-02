ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vivendi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30,10 Euro belassen. Analyst Matthew Walker senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2020, hob sie aber für 2021 und 2022 an. Zusätzliche Aktienrückkäufe würden nun berücksichtigt. Derweil peile der Medienkonzern nun für spätestens 2023 den Börsengang seines Musikgeschäfts an./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 22:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / 04:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





