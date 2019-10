HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 180 auf 175 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Mobilfunkkonzern dürfte dank der starken Entwicklung in Afrika, Nahost und Asien-Pazifik (AMAP) zu einem leichten organischen Wachstum zurückgekehrt sein, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte passte sein Bewertungsmodell an die Übernahme der deutschen und europäischen Kabelnetz-Aktivitäten von Liberty Global an./edh



