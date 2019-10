ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 207 Pence belassen. Die Investorenstimmung für die Aktie des Mobilfunkers drehe beachtlich ins Positive, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen fünf Jahren sei die Aktie in einer Spanne zwischen 185 und 235 Pence gehandelt worden und könnte wieder in diesen Bereich zurückkehren./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 12:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





