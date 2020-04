NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen von 150 auf 148 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jerry Dellis ließ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine neuesten Eindrücke zum Coronavirus in sein Modell für den Telekomkonzern einfließen. Ferner berücksichtigte er die Rekonsolidierung des Ägypten-Geschäfts, den Verkauf von Funktürmen in Italien, Währungseffekte sowie eine Verzögerung bei Frequenzauktionen in Großbritannien und Spanien./tih/ag



