ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Pence belassen. Analyst Polo Tang verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass die staatliche emiratische Gesellschaft für Telekommunikation Etisalat ihren Anteil am britischen Telekomkonzern auf 11,0 Prozent angehoben habe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 14:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 14:18 / GMT



