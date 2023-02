FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Pence belassen. Sollten sich Medienberichte hinsichtlich eines Verkaufs oder anderer Pläne für die Beteiligung an Vodacom bestätigen, wäre dies ein entschiedener Schritt, den Wert des Unternehmens zu steigern, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derzeit sei der britische Telekomkonzern stark unterbewertet./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.